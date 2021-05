I titoli azionari esposti alle criptovalute risentono del tonfo delle criptovalute (Di giovedì 20 maggio 2021) Coinbase, MicroStrategy e Tesla hanno sperimentato cali generalizzati, mentre la capitalizzazione di mercato delle criptovalute ha perso 400 miliardi di dollari. L’enorme calo che ha travolto il mercato delle criptovalute nella giornata di ieri, ha spazzato via 400 miliardi di dollari di capitalizzazione nel giro di un’ora. Bitcoin è sceso del -30% toccando un minimo giornaliero a 30.000 dollari: livelli che non si vedevano da fine gennaio. Anche altre criptovalute importanti sono cadute con essa. Ieri il crollo non si è limitato al mercato delle criptovalute, i vari titoli azionari esposti al comparto delle ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 20 maggio 2021) Coinbase, MicroStrategy e Tesla hanno sperimentato cali generalizzati, mentre la capitalizzazione di mercatoha perso 400 miliardi di dollari. L’enorme calo che ha travolto il mercatonella giornata di ieri, ha spazzato via 400 miliardi di dollari di capitalizzazione nel giro di un’ora. Bitcoin è sceso del -30% toccando un minimo giornaliero a 30.000 dollari: livelli che non si vedevano da fine gennaio. Anche altreimportanti sono cadute con essa. Ieri il crollo non si è limitato al mercato, i varial comparto...

