Gubitosi (TIM): «Calcio streaming è rivoluzione. Da Luglio accordo DAZN» (Di giovedì 20 maggio 2021) «Abbiamo arricchito di contenuti Timvision e deciso di aumentarne il prezzo del 40% per riflettere il valore della piattaforma» che da Luglio «vedrà il Calcio sulla fibra, una Vera rivoluzione» frutto della svolta «importante con cui DAZN ci ha scelto come partner strategico». Lo ha affermato, durante la call con gli analisti, l'amministratore delegato di Tim, Luigi... Leggi su digital-news (Di giovedì 20 maggio 2021) «Abbiamo arricchito di contenuti Timvision e deciso di aumentarne il prezzo del 40% per riflettere il valore della piattaforma» che da«vedrà ilsulla fibra, una Vera» frutto della svolta «importante con cuici ha scelto come partner strategico». Lo ha affermato, durante la call con gli analisti, l'amministratore delegato di Tim, Luigi...

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Gubitosi (Tim): «Attesi ricavi in crescita dall’accordo con Dazn»: «Sul nostro accordo con Dazn non… - zazoomblog : Gubitosi (Tim): «Attesi ricavi in crescita dall’accordo con Dazn» - #Gubitosi #(Tim): #«Attesi #ricavi - CalcioFinanza : #Gubitosi, amministratore delegato di #Tim: «Attesi ricavi in crescita dall’accordo con #Dazn»… - infoiteconomia : TIM, Gubitosi: 'Sono più ottimista su rete unica. Ora trattative più veloci' - infoiteconomia : TIM, Gubitosi: Sono più ottimista su rete unica. Ora trattative più veloci -