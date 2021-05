Feste di matrimonio in tempo di pandemia, nasce la figura del ‘Covid Manager’: ecco chi è e cosa farà (Di giovedì 20 maggio 2021) tempo di lettura: 2 minutiA partire dal 15 giugno sarà nuovamente possibile tenere Feste di matrimonio. Com’è noto, però, per poter partecipare sarà necessario essere in possesso del Green pass, ovvero di una certificazione che attesti la vaccinazione. In alternativa bisognerà dimostrare di essere guariti dal Covid o di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Le Feste si potranno svolgere sia all’aperto che al chiuso ma sarà il Comitato tecnico scientifico (Cts) a decidere il numero massimo di partecipanti. A tutto ciò si aggiunge la nuova figura del ‘Covid Manager’, la cui introduzione sta generando non poche polemiche. Ma chi è il Covid Manager; cosa farà il Covid Manager e cosa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021)di lettura: 2 minutiA partire dal 15 giugno sarà nuovamente possibile teneredi. Com’è noto, però, per poter partecipare sarà necessario essere in possesso del Green pass, ovvero di una certificazione che attesti la vaccinazione. In alternativa bisognerà dimostrare di essere guariti dal Covid o di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Lesi potranno svolgere sia all’aperto che al chiuso ma sarà il Comitato tecnico scientifico (Cts) a decidere il numero massimo di partecipanti. A tutto ciò si aggiunge la nuovadel, la cui introduzione sta generando non poche polemiche. Ma chi è il Covid Manager;il Covid Manager e...

