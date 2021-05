F1, problema al cambio per Charles Leclerc nelle FP1 a Montecarlo. Avvio in salita per la Ferrari (Di giovedì 20 maggio 2021) Inizia in salita il fine settimana del Gran Premio di Montecarlo per Charles Leclerc. Il padrone di casa termina la sessione dopo solo 10 minuti di azione in seguito ad un problema alla trasmissione all’ingresso del tunnel che conduce nell’ultimo tratto del tracciato. Il monegasco dovrà lavorare molto questo pomeriggio nella speranza che i meccanici riescano a preparare la monoposto per la FP2 che scatterà questo pomeriggio a partire dalle 15.00. Il danno non dovrebbe essere grave per Leclerc, pronto a tornare in scena nel pomeriggio. Il #16 del gruppo ha accusato un problema nell’ingranaggio della quarta marcia ed ha alzato il piede nella chicane che precede la curva del ‘Tabaccaio’. Leclerc ha capito subito il problema e non ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Inizia inil fine settimana del Gran Premio diper. Il padrone di casa termina la sessione dopo solo 10 minuti di azione in seguito ad unalla trasmissione all’ingresso del tunnel che conduce nell’ultimo tratto del tracciato. Il monegasco dovrà lavorare molto questo pomeriggio nella speranza che i meccanici riescano a preparare la monoposto per la FP2 che scatterà questo pomeriggio a partire dalle 15.00. Il danno non dovrebbe essere grave per, pronto a tornare in scena nel pomeriggio. Il #16 del gruppo ha accusato unnell’ingranaggio della quarta marcia ed ha alzato il piede nella chicane che precede la curva del ‘Tabaccaio’.ha capito subito ile non ha ...

