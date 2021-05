Esplosione improvvisa, vittime e dispersi nel crollo di un immobile (VIDEO) (Di giovedì 20 maggio 2021) Una tragica Esplosione in provincia di Firenze ha già portato con sé una vita. Adesso si cercano i superstiti tra le macerie di un immobile. Esplosione – Vigile del Fuoco. Immagine di repertorio (Getty Images)Un’improvvisa Esplosione, nella tarda mattinata di oggi, ha bruscamente interrotto il silenzio di un piccolo borgo in Provincia di Firenze. Le fiamme e il crollo di un’abitazione della località Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti hanno messo a repentaglio la vita di tre persone. I soccorritori sono già stati costretti ad un primo, drammatico bilancio. Ma si continua a cercare i dispersi, aggrappandosi alla speranza di ritrovamenti che ora dopo ora divengono sempre più flebili. Gli scavi tra le macerie ... Leggi su chenews (Di giovedì 20 maggio 2021) Una tragicain provincia di Firenze ha già portato con sé una vita. Adesso si cercano i superstiti tra le macerie di un– Vigile del Fuoco. Immagine di repertorio (Getty Images)Un’, nella tarda mattinata di oggi, ha bruscamente interrotto il silenzio di un piccolo borgo in Provincia di Firenze. Le fiamme e ildi un’abitazione della località Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti hanno messo a repentaglio la vita di tre persone. I soccorritori sono già stati costretti ad un primo, drammatico bilancio. Ma si continua a cercare i, aggrappandosi alla speranza di ritrovamenti che ora dopo ora divengono sempre più flebili. Gli scavi tra le macerie ...

