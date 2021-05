Elisa Isoardi | l’appuntamento è fissato | fan in visibilio – FOTO

Advertising

Il_Vallo_ : @LucillaMasini sposato nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, un figlio Federico. Dopo divorziato convissuto con Giulia Mar… - CIAfra73 : Alle 23.30 su #Italia1 terzo appuntamento con #VenusClub: tra gli ospiti Elisa Isoardi - potterhead_1000 : C’è un fatto chiaro: Elisa Isoardi preferisce andare dalla Boccia piuttosto che andare dalla d’Urso #VenusClub… - Lopinionista : Elisa Isoardi ospite a “Venus Club”, questa sera su Italia 1 - ANNAMARIAPOMARE : @IsolaDeiFamosi vorrei elisa isoardi non pagliacci in studio..... #isola#faribona#prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

RicettaSprint

Matteo Salvini: la relazione conPrima di legarsi a Francesca Verdini Matteo Salvini è stato a lungo legato alla conduttrice. Anche nel caso della relazione tra i due ...e Brando Giorgi sono stati costretti a lasciare l'Honduras per via di problemi agli occhi, Paul Gascoigne per un infortunio alla spalla, Ubaldo Lanzo in seguito a problemi dentali. ...L'indole polemica di Chef Rubio si è fatta nuovamente sentire. E questa volta si è sfogata su Enrico Mentana. I due si sono scontrati su un argomento d'attualità piuttosto delicato: il riacutizzars ...Stasera in tv giovedì 20 maggio terzo appuntante con Lorella Boccia e il suo Venus Club, il late show tutto al femminile in onda in seconda serata su Italia1. Ospiti di questa serata ...