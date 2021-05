DIRETTA Giro d’Italia 2021, Siena-Bagno di Romagna LIVE: vanno via in otto davanti, piove sulla corsa (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.35 Tesfatsion prova in solitaria a riportarsi sugli attaccanti. 15.33 Gli altri otto componenti della fuga del mattino sono a 30” di ritardo. 15.31 otto corridori rimasti nel gruppo davanti: Albanese, Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla, Ulissi, Bennett e Hamilton. 15.29 Gli altri contrattaccanti provano ad inseguire, ma si fa dura per rientrare sul primo drappello. 15.27 Da dietro si stanno riagganciando anche Bennett e Ulissi. 15.25 Un piccolo drappello è riuscito ad evadere tra i fuggitivi, ci sono Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla e Hamilton. 15.23 Caduta in gruppo per Naesen. 15.22 Si sono staccati davanti Tesfatsion e Campenaerts. 15.21 70 chilometri al ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.35 Tesfatsion prova in solitaria a riportarsi sugli attaccanti. 15.33 Gli altricomponenti della fuga del mattino sono a 30” di ritardo. 15.31corridori rimasti nel gruppo: Albanese, Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla, Ulissi, Bennett e Hamilton. 15.29 Gli altri contrattaccanti provano ad inseguire, ma si fa dura per rientrare sul primo drappello. 15.27 Da dietro si stanno riagganciando anche Bennett e Ulissi. 15.25 Un piccolo drappello è riuscito ad evadere tra i fuggitivi, ci sono Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla e Hamilton. 15.23 Caduta in gruppo per Naesen. 15.22 Si sono staccatiTesfatsion e Campenaerts. 15.21 70 chilometri al ...

