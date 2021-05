Decreto Sostegni bis: ecco la bozza in Pdf (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Decreto Sostegni bis da 40 miliardi approda in Consiglio dei ministri con 77 articoli, che partono con il Titolo primo, dedicato al "Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilbis da 40 miliardi approda in Consiglio dei ministri con 77 articoli, che partono con il Titolo primo, dedicato al "Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi ...

Advertising

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge Sostegni, il provvedimento finanziato con i 32 miliar… - forza_italia : Alle 11.30 presentiamo le nostre proposte per rendere più efficace il decreto Sostegni bis. Seguire la diretta su… - CorriereUmbria : Decreto Sostegni bis, proroga dei tagli sui costi delle bollette fino al 31 luglio e contributi per la Tari #Tari… - InSic_it : ??Decreto Sostegni Via libera dal Parlamento (testo non ancora in gazzetta). Mettiamo in luce i contenuti e le nov… -