(Di giovedì 20 maggio 2021) "Con la chiusura delè venuto are undiche comportavaanche significative per l'". A lanciare l'allarme a Adnkronos è il presidente di(Lega ...

Advertising

TV7Benevento : Covid, Marasco (Logico): 'Con chiusure gioco legale manca presidio di legalità e meno entrate per l'erario'... - fisco24_info : Covid, Marasco (Logico): 'Con chiusure gioco legale manca presidio di legalità e meno entrate per l'erario': 'Con r… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marasco

Yahoo Finanza

I siti illegali siano infatti gli unici ad essere ben visibili, ignorando qualunque divieto", dice. "Abbiamo più volte espresso solidarietà agli operatori del gioco fisico che in questi mesi ...I siti illegali siano infatti gli unici ad essere ben visibili, ignorando qualunque divieto", dice. "Abbiamo più volte espresso solidarietà agli operatori del gioco fisico che in questi mesi ...(Adnkronos) - "Con la chiusura del gioco legale è venuto a mancare un presidio di legalità che comportava entrate anche significative per l'erario". A lanciare l'allarme a Adnkronos è il presidente di ...Il neo Presidente eletto sarà affiancato dal seguente Consiglio Direttivo: Antonello Marasco, Elio Gastaldo, Dr. Gianfranco Cairo, Antonio Ramponi, Dr. Giovanni Belvedere, Luca Carpanelli, Pietro Zucc ...