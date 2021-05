Cher | icona della musica e della moda | i look più belli della carriera

(Di giovedì 20 maggio 2021)e attrice premiata agli Oscar: che mondo sarebbe senza? Artista camaleontica, ha saputo fare dell’arte la sua seconda pelle: cantante, attrice, persino conduttrice televisiva e poi produttrice discografica,non ha mai deluso il suo seguito di fan. Classe 1946, quest’artista ha alle spalle oltre cinquant’anni diin cui ha dato prova di avere una voce come poche e un talento ineguagliabile. Ma, oltre ad aver stupito per la sua immensa bravura,ha sicuramente fatto parlare di sé anche per i tantisfoggiati sul red carpet e sul palcoscenico. Dalla notte degli Oscar (a cui ha partecipato in diverse edizioni) per arrivare ai suoi concerti, la cantante ha spesso sfidato ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Una vita e una carriera staordinarie che presto saranno raccontate sul grande schermo #Cher - ParamountItalia : Una vita e una carriera staordinarie che presto saranno raccontate sul grande schermo #Cher - SPYit_official : Buon compleanno Cher! L'iconica cantante e attrice americana compie oggi 75 anni <3 #icona #cher #bday #auguri… - 3cinematographe : L'icona della musica e del cinema #Cher avrà presto un suo film biografico, scritto da uno sceneggiatore premio Osc… - DrApocalypse : 75 anni di #Cher, Icona tra le icone -

Ultime Notizie dalla rete : Cher icona

Vanity Fair Italia

Una star di livello mondiale leggi anche, l'del pop annuncia di essere a lavoro su un nuovo album Tra alti e bassi il matrimonio con Sonny Bono dura fino agli anni '70. La coppia intanto ......in cuiha lasciato un'impronta indelebile: la musica. Dal debutto in coppia con l'ex marito Sonny Bono alle sue cover di Bob Dylan e di altri artisti folk, passando per la metamorfosi in...Leggi su Sky TG24 l'articolo Cher compie 75 anni, da Sonny Bono all'Oscar: la storia della cantante di 'Believe' ...Riascoltiamo le migliori canzoni di Cher: dal classico I Got You Babe in duetto con Sonny a successi come If I Could Turn Back Time e Believe. Eppure, se c'è un personaggio che ha ridefinito il concet ...