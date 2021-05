Calo delle nascite? Non proprio | occhio all’emigrazione giovanile

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia è in decrescita demografica? A prima vista i dati sembrerebbero confermare questo quadro. Infatti, a fine 2020 la popolazione italiana è calata per il sesto anno consecutivo perdendo nel 2019 altre 349 mila unità. In controtendenza solo in alcune regioni del Nord mentre al Sud ilè più marcato. Confermano questo quadro di decrescita anche altri indicatori demografici: stabile da anni a 1,29 il numero medio di figli per donna (anche se il tasso è più basso per le donne italiane e più alto è per le straniere), cresce anche l’età mediadonne al primo figlio (32,1 anni). La riduzione sarebbe più consistente nel bilancio-decessi se non fosse attenuato parzialmente da un saldo migratorio con l’estero ampiamente positivo (+143mila). Conclusione: “Il ricambio naturale della popolazione è sempre più compromesso”: ...