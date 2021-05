Biomutant ha prestazioni migliori su Xbox Series X | su PS5 va solo a 1080p invece che in 4K

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi sono stati pubblicati dei video che mostrano alcuni minuti di gameplay diche hanno fatto sorgere dubbi in molti giocatori. Il filmato riguardante lesu Playstation 5 inizia infatti con un disclaimer, che tradotto recita: "Con questa build, l'opzione per il 4K nativo su PlayStation è stata disabilitata per motivi di stabilità e". Continua: "Quello che vedete qui èa 60 frame-per-secondo upscalato a 4K a 60 frame-per-secondo. Rimarrà disattivato anche per la versione di rilascio". Il problema è che lo stesso tipo di video è stato pubblicato anche per la versione che arriverà suX, chenon aveva nessun disclaimer, e a differenza di quella per la console Sony funziona benissimo in 4K. Riportiamo qui i due ...

Il publisher THQ Nordic e il developer Experiment 101 hanno pubblicato nuovi gameplay video del loro action RPG open - world, per mostrare ledi gioco sui vari hardware dove uscirà. Questi filmati (visibili in calce alla notizia), a detta del team, non hanno subito ulteriori modifiche di alcun tipo, ...Il publisher THQ Nordic e il developer Experiment 101 hanno pubblicato nuovi gameplay video del loro action RPG open - world, per mostrare ledi gioco sui vari hardware dove uscirà. Questi filmati (visibili in calce alla notizia), a detta del team, non hanno subito ulteriori modifiche di alcun tipo, ...Vediamo come gira Biomutant su console next-gen. Dopo i video su PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, Experiment 101 e THQ Nordic hanno pubblicato dei filmati di gameplay inediti di Biomutant in a ...Biomutant torna a mostrarsi in nuovi video dedicati alle performance su PC e console (Di sabato 15 maggio 2021) Biomutant sarà disponibile in tutto il mondo fra pochissimi giorni, su PC e console curr ...