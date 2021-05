Banca si ' pente' e fa scoprire cartello sui titoli di Stato | multa Ue a Unicredit da 69 milioni

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Commissione europea hato alcune banche, tra cui, per complessivi 371di euro per aver violato le norme antitrust Ue formando unsul mercato primario e secondario ...

EuropaToday

A far scoprire il cartello sono state le rivelazioni dellacommerciale NatWest, che faceva parte del cartello ma ne ha denunciato l'esistenza a Bruxelles, facendo scattere le indagini. La multa ......per il finanziamento da parte della BEI (Europea degli Investimenti) e della BERS (... ad esempio, la presenza dell' orso nell'area di Casedove è prevista la centrale; nulla sulla ...Secondo l'accusa di Bruxelles, 7 istituti finanziari avrebbero messo in piedi un sodalizio per scambiarsi informazioni sensibili e fare lauti profitti nel pieno della crisi del debito sovrano che colp ...L’investimento della supercosca Grande Aracri per un villaggio turistico passato per una serie di società di facciata ...