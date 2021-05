Assoprovider al ministro Cingolani | Con noi banda larga anche nelle aree ignorate dai grandi operatori

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 maggio 2021)ai player del turismo e in supporto della Didattica a Distanza. Questi i punti principali dell’incontro avvenuto trae il Ministero per l’Innovazione e per la Transizione Digitale. “Abbiamo lavorato molto per offriread aziende che costituiscono un asset del Paese come per esempio molti player nel turismo che, senza il nostro supporto, sarebbero stati ancora più duramente colpiti dalla crisi pandemica. Allo stesso modo, abbiamo lavorato con le scuole, supportandole in attività delicate, come la Dad”, ha spiegato Matteo Fici, tesoriere di, durante il suo intervento.continua così il suo dialogo con le Istituzioni per sensibilizzarle sui temi più urgenti per i provider indipendenti. Durante l’incontro ...