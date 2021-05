Advertising

LaGazzettaWeb : A Potenza termosifoni accesi fino al 31 maggio - AnsaBasilicata : A Potenza termosifoni accesi fino al 31 maggio. Guarente ha disposto una nuova proroga #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza termosifoni

Agenzia ANSA

- Con un'ordinanza, il sindaco di, Mario Guarente, ha disposto 'la proroga al 31 maggio prossimo del termine di esercizio degli impianti termici cittadini'. Lo ha reso l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale. Lo scorso ......bene Non ruotarlo Sedersi sul bordo Tenere il materasso troppo vicino a stufe o... In questo caso si consiglia la scelta di un'aspirapolvere dotata di filtro HEPA con unain grado di ...Con un'ordinanza, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha disposto "la proroga al 31 maggio prossimo del termine di esercizio degli impianti termici cittadini". Lo ha reso l'ufficio stampa dell'ammi ...Non costa poco, ma il Braun Audio LE02 punta a fornire un’esperienza hi-fi sotto forma di smart speaker, con in più un look raffinato e connettività per tut ...