A Milano arrivano 200.000 api per una causa green (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Parco Segantini di Milano, da oggi, ospita ben 200.000 api. Una presenza preziosa, voluta da Dyson, che, con l’installazione delle quattro arnie – posizionate garantendo la totale sicurezza dei visitatori -, si impegna nella tutela di questo insetto impollinatore così importante per la biodiversità terrestre. Ma non solo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Parco Segantini di Milano, da oggi, ospita ben 200.000 api. Una presenza preziosa, voluta da Dyson, che, con l’installazione delle quattro arnie – posizionate garantendo la totale sicurezza dei visitatori -, si impegna nella tutela di questo insetto impollinatore così importante per la biodiversità terrestre. Ma non solo.

Ultime Notizie dalla rete : Milano arrivano Palamara indagato per il libro "Il Sistema": l'ex pm interrogato per tre ore ... il primo ex presidente di sezione della Cassazione ora in pensione, il secondo, ex pm di Milano ed ... A mano a mano che arrivano vengono così smistati sulla base del turno automatico, in modo da non ...

Prima serata con coprifuoco alle 23, Milano ne 'approfitta' ...a Milano. La prima serata col coprifuoco spostato alle 23 è stata l'occasione per i milanesi per andare con più serenità la sera nelle zone della movida per cenare. Ed ecco le immagini che arrivano ...

A Milano arrivano 200.000 api per una causa green Vanity Fair.it Borsa: Asia chiude in debole con timori su rialzo inflazione Le Borse asiatiche chiudono deboli la seduta, in scia con il calo degli indici azionari statunitensi. I mercati risentono, per il secondo giorno consecutivo, dei timori degli investitori per un rialzo ...

Borsa Milano ed europee attese in rialzo: i temi in agenda oggi Atteso un avvio in rialzo oggi per le principali Borse europee (compresa Piazza Affari), che sembrano al momento snobbare le preoccupazioni per i forti cali del bitcoin e le indicazioni che sono arriv ...

