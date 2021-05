Whatsapp | cos’è la ‘modalità scomparsa’? La novità del momento

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Importanteper l’app di messaggistica istantanea: ma di che si tratta?(Photo Illustration by Justin Sullivan/Getty ImagesIl colosso statunitense sta per introdurre unadestinata a rivoluzionare le nostre conversazioni. Iniziamo col dire chegestisce qualcosa come 30 miliardi di conversazioni al giorno. Un numero mostruoso di informazioni di ogni tipo in ogni lingua ed a qualsiasi latitudine. Parliamo tra l’altro di un’app in crescita costante, perché ormai riconosciuta come strumento di lavoro oltre che di svago. In altre parole, la gestione dei messaggi nel corso del tempo si è evoluta moltissimo non solo per la quantità crescente ma anche per le tante tipologie diverse di comunicazione e le necessità correlate. Proprio per questo, dopo la modifica dei termini di utilizzo datata 15 ...