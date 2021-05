Vitalizi | Taverna M5s | “Chiesto dibattito in Senato | ma non ne vogliono parlare Salvini dica perché la Lega li ha ridati ai condannati”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Abbiamo finito da poco la capigruppo. Per la prossima settimana non è previsto nulla, abbiamomezza giornata perdi. Ma non c’è stato verso. Questi dinon ne”. Così Paola, al termine della riunione dei capigruppo del, durata circa un’ora e trenta, in un video pubblicato su Twitter dalla pagina del Movimento 5 stelle. La senatrice, insieme ad altri colleghi, hachiarimenti alladi Matteo, sul, dopo essersi dichiarati contro, abbia votato “sì” alla “restituzione delo ai?”.uscendo dalla capigruppo si era sfogata con ...

Dopo un'ora e mezza la risposta è stata no , diin Aula non si parla ', sbotta con i cronisti la vicepresidente del Senato, Paola(M5s). Leggi Anche 'Come scatarrare sugli onesti'. ...Anche l'altro quotidiano del gruppo Gedi, La Stampa , non trova per la restituzione deiai ... Paola. Il sito di Libero - pure qui sul quotidiano in edicola nessuna traccia - riporta ...Dopo un'ora e mezza di discussione non è stato raggiunto un accordo e la capigruppo è stata aggiornata a giovedì. La parlamentare M5s: "Di vitalizi in Aula non si parla". L'esponente dem Malpezzi: "Ne ...La senatrice del M5S e vicepresidente del Senato Paola Taverna a microfoni di Fanpage si scaglia contro la decisione della Commissione di garanzia del Senato di confermare il ripristino del vitalizio ...