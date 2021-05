UeD | i dettagli della scena tagliata | “Riccardo e Armando quasi a botte”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La famosarissa tra i due Cavalieri del Trono Over raccontata da una ex Dama informata sui fatti: la testimonianza L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UeD dettagli

Corriere dell'Umbria

La famosa quasi rissa tra i due Cavalieri del Trono Over raccontata da una ex Dama informata sui fatti: la ...Solo questo breve messaggio da parte della top model che non ha aggiunto altrilasciando ... Fiocco celeste a: : l'ex tronista è mamma Pubblicato il 18 - 05 - 2021 alle ore 16:57. Ultima ...La famosa quasi rissa tra i due Cavalieri del Trono Over raccontata da una ex Dama informata sui fatti: la testimonianza ...UeD: una scena tagliata dalla produzione riguardante Ida Platano e Riccardo Guarnieri fa inveire i fan che esigono spiegazioni ...