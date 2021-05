Tommaso Zorzi furioso: “Disseminare odio verso le mie frequentazioni è inaccettabile” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tommaso Zorzi sui social è un fiume in piena e ai suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram ha spiegato come la pensa sul fatto che molti stiano parlando della sua presunta frequentazione con il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanziani. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha chiarito che non ha nessuna intenzione di mettere in piazza la sua vita privata. E a chi lo contesta, soprattutto per la giovane età del ballerino (Tommaso Stanziani ha 19 anni, mentre Tommaso Zorzi con i suoi 27 anni è più grande), ha risposto: “Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci“. Lo sfogo di Tommaso Zorzi sui social Il vincitore del Grande Fratello, stanco per i continui riferimenti alla presunta storia con Tommaso Stanziani, ha avuto uno ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021)sui social è un fiume in piena e ai suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram ha spiegato come la pensa sul fatto che molti stiano parlando della sua presunta frequentazione con il ballerino di Amici 20Stanziani. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha chiarito che non ha nessuna intenzione di mettere in piazza la sua vita privata. E a chi lo contesta, soprattutto per la giovane età del ballerino (Stanziani ha 19 anni, mentrecon i suoi 27 anni è più grande), ha risposto: “Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci“. Lo sfogo disui social Il vincitore del Grande Fratello, stanco per i continui riferimenti alla presunta storia conStanziani, ha avuto uno ...

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la tocca piano #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi che fa la Tittocchia. Adesso posso morire in pace. ?? #Isola #tommasozorzi - davidemaggio : @tommaso_zorzi Appunto. Vedrai che il nuovo progettone andrà meglio. Se però il tuo atteggiamento è questo, la solu… - ANCHEMENOOO : Di questo passo apriremo u negozio pubblicizzando gli shampii così: questo è consigliato e utilizzato da Tommaso zo… - zorzissmile : Tommaso Zorzi per me è meglio della pasta e questo è confronto che in pochi riescono a superare #tzvip -