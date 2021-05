Terapia multimodale | una speranza contro i tumori infantili

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Non sempre il tumore infantile è una condanna a morte, ma alcuniparticolarmente aggressivi, come il neuroblastoma infantile, portano con sé una prognosi nefasta. Più della metà dei piccoli pazienti non sopravvive a 5 anni dalla diagnosi, e molti altri subiscono gravi effetti collaterali a causa delle terapie. In casi simili, una solida