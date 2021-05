“Sono un po’ più calma, ma resto spaventata”. Parla la donna che ha ricevuto quattro dosi di Pfizer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci risiamo. Ancora una volta la Toscana diventa lo sfondo dell’ennesimo “incidente” durante l’inoculazione del vaccino. Dopo la giovane studentessa di psicologia che all’Ospedale Noa di Massa aveva ricevuto quattro dosi al posto di una, ieri è stata diffusa la notizia di un accadimento analogo. Questa volta la “protagonista” è una 67enne di Livorno che, come la 23enne di Massa, ha ricevuto ben quattro dosi di prodotto anti-Covid Pfizer. Per il momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni e a breve potrebbe terminare il suo periodo di osservazione. Pfizer, la donna di Livorno che ha ricevuto 4 dosi di vaccino invece che una La donna è un’ex impiegata delle Poste, ora ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci risiamo. Ancora una volta la Toscana diventa lo sfondo dell’ennesimo “incidente” durante l’inoculazione del vaccino. Dopo la giovane studentessa di psicologia che all’Ospedale Noa di Massa avevaal posto di una, ieri è stata diffusa la notizia di un accadimento analogo. Questa volta la “protagonista” è una 67enne di Livorno che, come la 23enne di Massa, habendi prodotto anti-Covid. Per il momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni e a breve potrebbe terminare il suo periodo di osservazione., ladi Livorno che hadi vaccino invece che una Laè un’ex impiegata delle Poste, ora ...

