Silvio Berlusconi, il pm: «È seriamente malato, stralciare posizione temporaneamente ma processo Ruby ter vada avanti» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Silvio Berlusconi? È seriamente malato, lo dicono anche i magistrati. «Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e questo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 maggio 2021)? È, lo dicono anche i magistrati. «Noi crediamo assolutamente chesiae affetto da una patologia severa e questo...

Advertising

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi, l’avvocato Cecconi: “Siamo preoccupati per le sue condizioni, è un soggetto deperito. Ora è in d… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ha presentato istanza di revisione del processo Mediaset per frode fiscale concluso con la condan… - LegaSalvini : *GIUSTIZIA, TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI* Telefonata affettuosa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nel giorn… - CaptanSpaulding : @_IL_DIGA_ @pulmino_popi Si, ma spostiamo la sede dal Quirinale al San Raffaele, visto che ci ha preso la residenza… - ereike05 : RT @Tg3web: L'accusa nel processo Ruby ter chiede lo stralcio temporaneo della posizione di Silvio Berlusconi: 'È gravemente malato, lo dim… -