Si schianta con la moto, muore un giovane centauro. Choc e traffico bloccato sulla strada Faleriense (Di mercoledì 19 maggio 2021) MONTEGIORGIO - Tragedia lungo la Faleriense dove ha perso la vita un giovane centauro. Si trovava in sella alla sua moto Honda ed era diretto verso mare. Si è scontrato con un'auto, un'Alfa 145, che ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 maggio 2021) MONTEGIORGIO - Tragedia lungo ladove ha perso la vita un. Si trovava in sella alla suaHonda ed era diretto verso mare. Si è scontrato con un'auto, un'Alfa 145, che ...

Advertising

Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 18 #anni fa la #Juve schianta il #RealMadrid e vola in finale. Con @filippomricci - Rosalba60312430 : RT @Flavia86072640: L'eleganza di una donna porta con se un'andatura mentale che schianta il cuore di un uomo... - fenodf : @desmoskull questo imboccava le rivazza come se non ci fosse un domani e se schianta con la bicicletta - Marco08865229 : RT @Flavia86072640: L'eleganza di una donna porta con se un'andatura mentale che schianta il cuore di un uomo... - Giovann70806626 : RT @Flavia86072640: L'eleganza di una donna porta con se un'andatura mentale che schianta il cuore di un uomo... -

Ultime Notizie dalla rete : schianta con Si schianta con la moto, muore un giovane centauro. Choc e traffico bloccato sulla strada Faleriense MONTEGIORGIO - Tragedia lungo la Faleriense dove ha perso la vita un giovane centauro. Si trovava in sella alla sua moto Honda ed era diretto verso mare. Si è scontrato con un'auto, un'Alfa 145, che proveniva dalla direzione opposta. Lo schianto sul rettilineo nei pressi del ristorante Oscar& Amorina. Coinvolto anche un altro mezzo. APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE ...

Incidente in autostrada, auto investe un capriolo: morta una donna La vittima viaggiava con la sorella in auto, quando improvvisamente hanno investito un capriolo che,... Leggi anche > Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un ragazzo ...

Incidente nella notte, si schianta con l'auto contro il muro: morto 43enne IL GIORNO SRI LANKA: AEREI TAMIL ATTACCANO COLOMBO, 2 MORTI Colombo, 20:27 SRI LANKA: AEREI TAMIL ATTACCANO COLOMBO, 2 MORTI. Lampi di guerra a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, dove due aerei ultraleggeri delle Tigri Tamil hanno attac ...

Si schianta con la moto, muore un giovane centauro. Choc e traffico bloccato sulla strada Faleriense MONTEGIORGIO - Tragedia lungo la Faleriense dove ha perso la vita un giovane centauro. Si trovava in sella alla sua moto Honda ed era diretto verso mare. Si è scontrato con ...

MONTEGIORGIO - Tragedia lungo la Faleriense dove ha perso la vita un giovane centauro. Si trovava in sella alla sua moto Honda ed era diretto verso mare. Si è scontratoun'auto, un'Alfa 145, che proveniva dalla direzione opposta. Lo schianto sul rettilineo nei pressi del ristorante Oscar& Amorina. Coinvolto anche un altro mezzo. APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE ...La vittima viaggiavala sorella in auto, quando improvvisamente hanno investito un capriolo che,... Leggi anche > Perde il controllo della moto e sicontro il guardrail: morto un ragazzo ...Colombo, 20:27 SRI LANKA: AEREI TAMIL ATTACCANO COLOMBO, 2 MORTI. Lampi di guerra a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, dove due aerei ultraleggeri delle Tigri Tamil hanno attac ...MONTEGIORGIO - Tragedia lungo la Faleriense dove ha perso la vita un giovane centauro. Si trovava in sella alla sua moto Honda ed era diretto verso mare. Si è scontrato con ...