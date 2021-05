(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Credo che garantiredi, spazio politico di intervento, alla componente 'L'c'è', ovvero ad alcuni ex del M5S, in questa fase di assembramento politico e di traffico intasato all'interno della maggioranza siaper la". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di. I 4 senatori di 'L'c'è' hanno occupato l'Aula di Palazzo Madama protestando così contro quanto annunciato ieri dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, che, richiamando una decisione della Giunta per il Regolamento presa lo scorso 11 maggio, ha comunicato che L'c'è non sarà riconosciuta come componente del Senato e che ildi prendere lain ...

Advertising

TV7Benevento : **Senato: Di Battista, 'diritto parola a Alternativa c'è, utile per democrazia'**... - ciccio_radari : @MeMeEsposito @6I0V4NNI_6UIDI @MarcoCantamessa @matteorenzi Ma cosa dice? Sta leggendo i volantini di di battista… -

Ultime Notizie dalla rete : **Senato Battista

SardiniaPost

... il primo passo sarà quello di creare un gruppo sia alla Camera che al. A Palazzo Madama ... Almeno fino a nuovi ordini da parte di Alessandro Di. Il punto è che c'è già una componente ...... "Ilnon è in numero legale" e sospendere la seduta per venti minuti, dalle 19,39 alle 19,59,... E' toccato al senatore meloniano GiovanFazzolari attaccare per primo, fra le proteste dei ...Il primo luglio giorno in ricordo dei 4 alpini condannati a morte per disobbedienza. In 5 articoli si pone fine, simbolicamente, a una sofferenza lunga 105 anni ...Di Battista deciderà solo a settembre cosa fare. Intanto molti ex del Movimento lavorano a un gruppo, ma con un rischio: due compagini di fuoriusciti separati ...