Riaperture, via la mascherina all’aperto entro agosto: l’ipotesi di Pregliasco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si programmano le ripartenze, stabilite dal nuovo Decreto appena entrato in vigore, e si lavora per abolire il coprifuoco. Con le Riaperture delle palestre, dei ristoranti al chiuso e dei centri commerciali durante il weekend però si teme un ritorno del virus, il ripetersi della storia. Tuttavia l’obiettivo del Governo, tenendo d’occhio i dati relativi ai contagi, sembra essere abolire le mascherine all’aperto nel mese di agosto. Riaperture e rischi: la fiducia nel piano vaccinale di Pregliasco Sulle conseguenze delle nuove aperture, molte delle quali in vista e già calendarizzate da un apposito Decreto da poco firmato, si esprime Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano: “È probabile che con queste aperture il rischio ci sia di un ritorno del virus – ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si programmano le ripartenze, stabilite dal nuovo Decreto appena entrato in vigore, e si lavora per abolire il coprifuoco. Con ledelle palestre, dei ristoranti al chiuso e dei centri commerciali durante il weekend però si teme un ritorno del virus, il ripetersi della storia. Tuttavia l’obiettivo del Governo, tenendo d’occhio i dati relativi ai contagi, sembra essere abolire le mascherinenel mese die rischi: la fiducia nel piano vaccinale diSulle conseguenze delle nuove aperture, molte delle quali in vista e già calendarizzate da un apposito Decreto da poco firmato, si esprime Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano: “È probabile che con queste aperture il rischio ci sia di un ritorno del virus – ...

Advertising

BimbiMeb : RT @sara_moretto: Approvato in via definitiva il #DecretoSostegni che, come ho detto ieri in Aula, dà risposte a categorie economiche penal… - sara_moretto : Approvato in via definitiva il #DecretoSostegni che, come ho detto ieri in Aula, dà risposte a categorie economiche… - infoitinterno : Via alle riaperture: “Prenotate le ferie in base al vaccino” - pamy12001 : RT @ElioLannutti: Il messaggio di Conte a Salvini e Meloni: “Chi farnetica di scorciatoie sulle riaperture, pensa ai sondaggi e non al bene… - iopunto67 : RT @ElioLannutti: Il messaggio di Conte a Salvini e Meloni: “Chi farnetica di scorciatoie sulle riaperture, pensa ai sondaggi e non al bene… -