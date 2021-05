Pensioni, Orlando: “Avviare confronto con le parti sociali” (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito che pone il tema delle prossime iniziative del Governo in materia di Pensioni. Le Commissioni di studio istituite presso il Ministero del lavoro, la Commissione sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale e la Commissione sulla gravosità delle occupazioni, all'interno delle quali vi sono i rappresentanti sia delle parti sociali che degli altri Ministeri coinvolti, dopo la riattivazione stanno proseguendo nella riflessione tecnica sul passaggio che è stato richiamato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito che pone il tema delle prossime iniziative del Governo in materia di. Le Commissioni di studio istituite presso il Ministero del lavoro, la Commissione sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale e la Commissione sulla gravosità delle occupazioni, all'interno delle quali vi sono i rappresentanti sia delleche degli altri Ministeri coinvolti, dopo la riattivazione stanno proseguendo nella riflessione tecnica sul passaggio che è stato richiamato". L'articolo .

