Peacemaker | James Gunn svela nuove foto dal set dello spin-off di «The Suicide Squad»

(Di mercoledì 19 maggio 2021), la nuova produzione HBO Max e-off dell'ultimo film di, «The Sucide», continua le riprese tra Vancouver e dintorni.è regista di quest'altro progetto a tema DC Comics e ha dimostrato di essere davvero entusiastashow che sta venendo fuori, tanto che non ha potuto resistere nel divulgareimmagini direttamente dal set.: l'ultima fatica disarà davvero così entusiasmante? Ecco ledirettamente «oscurate» dal set., forse, non teme di spoilerare ai fan quello che andrà a raccontare nello-off di «The». ...

Il regista e produttoreGunn ha diffuso in rete una nuova foto dal set di, la serie tv che farà da spin - off al cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida . L'immagine, diffusa attraverso il canale ...... altri " e fortunatamente pochi " hanno pensato di minacciare di morteGunn. A rivelarlo è ... personaggio interpretato da Idris Elba , ma anche ildi John Cena , che si è già ...James Gunn ha condiviso una foto dal set di John Cena nei panni di Peacemaker, dopo aver confermato l'uscita della serie a gennaio 2022.James Gunn ha deciso di condividere un nuovo scatto dal set di Peacemaker e di rispondere alle domande di alcuni fan ...