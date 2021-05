Orlando: “Assegno unico universale anche per minori in affidamento” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Assegno unico universale deve essere esteso anche ai minori in affidamento. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lo afferma in occasione del ‘question time’ alla Camera. ”L’onorevole interrogante pone un quesito in ordine all’ambito applicativo della legge sull’Assegno unico familiare, relativamente alla necessità di chiarire che tra i soggetti destinatari dell’Assegno ci siano anche i figli dati in affidamento”, sottolinea Orlando. ”Premesso che la questione involge profili di espressa competenza del Ministero con delega per la famiglia, occorre ribadire l’ormai consolidato orientamento secondo cui il soggetto affidato ad una famiglia debba godere dello stesso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’deve essere estesoaiin. Il ministro del Lavoro, Andrea, lo afferma in occasione del ‘question time’ alla Camera. ”L’onorevole interrogante pone un quesito in ordine all’ambito applicativo della legge sull’familiare, relativamente alla necessità di chiarire che tra i soggetti destinatari dell’ci sianoi figli dati in”, sottolinea. ”Premesso che la questione involge profili di espressa competenza del Ministero con delega per la famiglia, occorre ribadire l’ormai consolidato orientamento secondo cui il soggetto affidato ad una famiglia debba godere dello stesso ...

