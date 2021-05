MLS | che disastro Higuain | sdraiato in fuorigioco | gol annullato all’Inter Miami VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Continua a far parlare di sé Gonzalo, attaccante in forza. L’argentino è infatti stato protagonista di un clamoroso episodio nell’ultimo match della sua squadra. Come si evince dal filmato diventato virale, i suoi compagni hanno segnato un gol,però per via della sua posizione di. Fin qui tutto normale se non fosse chesi trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il sudamericano è infattisulla linea di porta, completamente estraniato dall’azione ma purtroppo per i suoi compagni colpevole dell’annullamento della rete. In alto e di seguito il. SportFace.