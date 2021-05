Matteo Diamante nella notte sbotta contro Miryea: “Bugie, mi ha fatto litigare con Andrea” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Matteo Diamante arrabbiato con Miryea Stabile: il motivo In settimana, l’ex Pupo Matteo Diamante ha avuto una forte discussione con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Nello specifico, l’influencer ha puntato il dito contro i due naufraghi accusandoli di essersi messi d’accordo per nominarlo. Il ragazzo era sicuro di questo perché anche glielo ha rivelato Miryea L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 maggio 2021)arrabbiato conStabile: il motivo In settimana, l’ex Pupoha avuto una forte discussione con Ignazio Moser eCerioli. Nello specifico, l’influencer ha puntato il ditoi due naufraghi accusandoli di essersi messi d’accordo per nominarlo. Il ragazzo era sicuro di questo perché anche glielo ha rivelatoL'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

maestrimar0 : @IsolaDeiFamosi Matteo Diamante e Roberto Ciuffoli sono dei veri gentlemen rispettosi verso le donne più evoluti e… - filvedi : RT @BITCHYFit: Tweet d’apprezzamento per Matteo Diamante #Isola - danitrash77 : Se dovessi scegliere un solo naufrago con cui fare playa imboscada, chi sceglieresti e perché? — Matteo Diamante, m… - TeamElia3 : RT @Cristia53552797: Ma Matteo Diamante che fa il filosofo puritano lo sa che qualcuno l ha visto ex on the beach? Chiedo per un amico.#iso… - _comedincanto : RT @Cristia53552797: Ma Matteo Diamante che fa il filosofo puritano lo sa che qualcuno l ha visto ex on the beach? Chiedo per un amico.#iso… -