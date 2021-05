Magistrato denunciato dalla moglie per lesioni, il Csm archivia la pratica ma si spacca: la decisione passa con un solo voto di scarto (Di mercoledì 19 maggio 2021) È finito sotto inchiesta a Roma per lesioni e maltrattamenti dopo una denuncia della moglie. Ma per il Csm non va trasferito per incompatibilità ambientale. “La divulgazione sulla stampa dei conflitti familiari non ha compromesso la credibilità professionale e personale del Magistrato che può continuare a svolgere le funzioni in quell’ufficio con indipendenza e imparzialità”. Con questa motivazione Palazzo dei Marescialli ha archiviato la procedura aperta nei confronti del sostituto procuratore generale della Cassazione Mario Fresa. L’indagine su Fresa era stata archiviata dopo il ritiro della querela da parte della donna, tornata a vivere nella casa coniugale. La decisione di chiudere il caso anche al Csm ha però davvero spaccato il plenum. E’ passata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) È finito sotto inchiesta a Roma pere maltrattamenti dopo una denuncia della. Ma per il Csm non va trasferito per incompatibilità ambientale. “La divulgazione sulla stampa dei conflitti familiari non ha compromesso la credibilità professionale e personale delche può continuare a svolgere le funzioni in quell’ufficio con indipendenza e imparzialità”. Con questa motivazione Palazzo dei Marescialli hato la procedura aperta nei confronti del sostituto procuratore generale della Cassazione Mario Fresa. L’indagine su Fresa era statata dopo il ritiro della querela da parte della donna, tornata a vivere nella casa coniugale. Ladi chiudere il caso anche al Csm ha però davveroto il plenum. E’ta ...

