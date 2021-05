LIVE Musetti-Korda 6-3 1-6 2-1, ATP Lione in DIRETTA: si va avanti senza break nel 3°set (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KARATSEV, 2° MATCH DALLE 10.30 15-30 Korda prova a spingere con l’inside-out sullo slice di Musetti ma la palla termina in corridoio. 15-15 Profonda la risposta dell’azzurro sulla seconda dello statunitense che spedisce in rete il suo rovescio. 15-0 Spinge bene Korda, arriva in ritardo Musetti sul recupero di rovescio e sbaglia. 2-1 Se ne va il rovescio di Korda. Musetti tiene un importante terzo game. A-40 Passante di rovescio di Musetti. 40-40 Lungo il recupero dell’americano dopo la smorzata di Musetti. 30-40 Palla break per Korda. 30-30 Servizio vincente di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KARATSEV, 2° MATCH DALLE 10.30 15-30prova a spingere con l’inside-out sullo slice dima la palla termina in corridoio. 15-15 Profonda la risposta dell’azzurro sulla seconda dello statunitense che spedisce in rete il suo rovescio. 15-0 Spinge bene, arriva in ritardosul recupero di rovescio e sbaglia. 2-1 Se ne va il rovescio ditiene un importante terzo game. A-40 Passante di rovescio di. 40-40 Lungo il recupero dell’americano dopo la smorzata di. 30-40 Pallaper. 30-30 Servizio vincente di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 6-3 1-6 ATP Lione in DIRETTA: l’americano conquista il secondo set - #Musetti-Korda #Lione… - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 4-1 ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro si porta avanti di un break - #Musetti-Korda #Lione… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Korda 0-0 Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Korda #Lione #2021: - zazoomblog : LIVE – Musetti-Korda 0-0 Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Korda #Lione #2021: - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Il palinsesto di oggi su #SuperTennisTV: ?10:30 Musetti ?? Korda a seg. Karatsev ?? Sinner a seg. Samsonova ?? Martic ?17:0… -