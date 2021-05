Israele bombarda tunnel di Hamas e Jihad: ancora nessuna tregua (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il conflitto tra Israele e Palestina sembra non avere fine: l’esercito Israeliano colpisce 40 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica; la Palestina ricambia con il fuoco Conflitto tra Israele e Palestina: durante la scorsa notte l’esercito Israeliano ha colpito 40 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica, con la distruzione di altri 12 chilometri tra cui depositi di armi e centri di comando: almeno 10 miliziani sono stati uccisi. Questa mattina Hamas e la Jihad hanno risposto al fuoco israeliano, lanciando dei razzi contro le regioni centrali e meridionali, tra la notte di martedì e le prime ore di questo mercoledì. ?am?s è un’organizzazione palestinese di carattere politico e paramilitare considerata ufficialmente organizzazione terroristica ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il conflitto trae Palestina sembra non avere fine: l’esercito Israeliano colpisce 40 obiettivi die dellaislamica; la Palestina ricambia con il fuoco Conflitto trae Palestina: durante la scorsa notte l’esercito Israeliano ha colpito 40 obiettivi die dellaislamica, con la distruzione di altri 12 chilometri tra cui depositi di armi e centri di comando: almeno 10 miliziani sono stati uccisi. Questa mattinae lahanno risposto al fuoco israeliano, lanciando dei razzi contro le regioni centrali e meridionali, tra la notte di martedì e le prime ore di questo mercoledì. ?am?s è un’organizzazione palestinese di carattere politico e paramilitare considerata ufficialmente organizzazione terroristica ...

