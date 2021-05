“Ho sbagliato ma non volevo farle del male”, dice l’uomo che diffuse il video “intimo” della maestra di Torino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Tribunale di Torino ha concesso la messa in prova al 29enne che, nel 2018, condivise con il suo gruppo di “calcetto” i video e le foto intime della sua ex fidanzata. Per quella vicenda, la donna – una maestra – venne licenziata dalla dirigente scolastica. Poi il processo e la condanne: sia nei confronti della preside che l’aveva allontanata, sia dalla “madre” che aveva fatto la spia e un’altra sua collega. Una triste storia di revenge porn – come, purtroppo, tante che si sono ricorse negli ultimi anni – che ora aggiunge un nuovo capitolo con le “scuse” dell’uomo. Revenge Porn, le “scuse” dell’ex fidanzato della maestra licenziata a Torino “È stata una goliardata. Ho sbagliato, lo so. E ho ammesso il mio errore”, ha ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Tribunale diha concesso la messa in prova al 29enne che, nel 2018, condivise con il suo gruppo di “calcetto” ie le foto intimesua ex fidanzata. Per quella vicenda, la donna – una– venne licenziata dalla dirigente scolastica. Poi il processo e la condanne: sia nei confrontipreside che l’aveva allontanata, sia dalla “madre” che aveva fatto la spia e un’altra sua collega. Una triste storia di revenge porn – come, purtroppo, tante che si sono ricorse negli ultimi anni – che ora aggiunge un nuovo capitolo con le “scuse” del. Revenge Porn, le “scuse” dell’ex fidanzatolicenziata a“È stata una goliardata. Ho, lo so. E ho ammesso il mio errore”, ha ...

