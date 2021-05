Di Biagio | «Futuro Dybala e Ronaldo? Dipende tutto da una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Luigi Di, ex ct della Nazionale italiana Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus Luigi Di, ex ct della Nazionale italiana Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Le sue dichiarazioni. «È stato emozionante rivedere il pubblico. Non è semplice vincere le finali, all’Atalanta manca solo un trofeo. Complimenti a loro e alla Juventus che ha giocato con umiltà.rà molto da ciò che succederà domenica. Pirlo ha vinto il secondo trofeo, ma la prossima partita farà la differenza sulle decisioni per il». L'articolo proviene da Calcio News 24.