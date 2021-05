Ciro Immobile, la moglie pubblica i messaggi choc: «Muori tu e tuo marito». Le minacce con nomi e cognomi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La moglie di Ciro Immobile non ne può più e pubblica i messaggi e le minacce ricevuti dopo Lazio-Torino. «Muori tu e tuo marito», si legge nelle stories di Instagram di Jessica Melena. Svelato anche il mittente con nome e cognome in vista. «Perché tutto ha un limite», spiega la moglie del calciatore. Tutto è nato dalle parole del presidente del Torino Urbano Cairo nei confronti di Ciro Immobile dopo l’incontro e dall’espressione «col sangue agli occhi». Il centravanti della Lazio, dopo la partita dell’Olimpico contro il Torino, ha raccontato su Instagram di essere stato “aggredito verbalmente” dal Presidente della società granata con l’accusa di essersi impegnato troppo nel match: «Tutti sanno chi è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladinon ne può più ee lericevuti dopo Lazio-Torino. «tu e tuo», si legge nelle stories di Instagram di Jessica Melena. Svelato anche il mittente con nome e cognome in vista. «Perché tutto ha un limite», spiega ladel calciatore. Tutto è nato dalle parole del presidente del Torino Urbano Cairo nei confronti didopo l’incontro e dall’espressione «col sangue agli occhi». Il centravanti della Lazio, dopo la partita dell’Olimpico contro il Torino, ha raccontato su Instagram di essere stato “aggredito verbalmente” dal Presidente della società granata con l’accusa di essersi impegnato troppo nel match: «Tutti sanno chi è ...

