Can Yaman e Diletta Leotta: il bacio rubato che sorprende e incanta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell'incredulità generale dei followers, in una storia Instagram di Diletta Leotta arriva il bacio con Can Yaman Can Yaman e Diletta Leotta si amano più che mai! Nelle scorse ore l'attore turco e la conduttrice di Dazn sono stati protagonisti di una storia su Instagram che ha svelato la complicità e la felicità che i due hanno, alla base della storia d'amore che stanno vivendo. Ieri pomeriggio, Diletta Leotta ha condiviso una serie di storie sul suo profilo Instagram. Le storie mostravano lei in camerino intenta a prepararsi. Nella prima storia vi è lei seduta, avvolta da un asciugamano che sorride alla camera. Poco prima che finisse la storia, è comparsa sullo schermo la testa di Can Yaman che si avvicina per baciare ...

