Bonucci nel mirino della procura federale | il difensore avrebbe fatto pressioni su altri calciatori per cambiare agente

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Leonardo Bonucci avrebbe fatto pressioni su altri giocatori per cambiare agente. La WSA, agenzia di Alessandro Lucci, è stata accusata dai procuratori di Kulusevski, Scamacca e Castrovilli di aver commesso delle azioni "sleali" per convincere i loro assistiti a cambiare agente. La vicenda è finita al vaglio della procura federale e secondo l'accusa sarebbe stato proprio Bonucci a fare pressioni, tramite l'invio di numerosi messaggi ad altri giocatori per spingerli a passare all'agenzia di Lucci. Il difensore bianconero però non sarebbe l'unico ...

