ATP Lione | arrivano due grandi vittorie per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti

(Di mercoledì 19 maggio 2021)risponde anel torneo ATP di. L’altoatesino, infatti, riesce a vincere un’incredibile battaglia contro un gran Aslan Karatsev e stacca il pass per gli ottavi di finale. In mattinata, per il tennis italiano, era già arrivata l’altra bellissima vittoria del carrarino contro il figlio d’arte Sebastian Korda. Karatsev si arrende ad unssimoProsegue il torneo ATP didi. Il tennista altoatesino, in un match che si sarebbe dovuto giocare ieri ma che è stato rinviato ad oggi per colpa della pioggia, ha vinto in tre set contro Aslan Karatsev. Il giocatore russo si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello ma non è bastato contro un ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP LIONE, MUSETTI AI QUARTI Battuto Korda in tre set (6-3, 1-6, 6-4) #SkySport #SkyTennis… - criscriswald : RT @Eurosport_IT: Che vittoria di Jannik Sinner! CHE VITTORIA! ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #OpenMarc - OA_Sport : #TENNIS Di testa e di cuore Jannik Sinner batte in rimonta Karatsev e accede agli ottavi a #Lione - stefanociola4 : RT @Eurosport_IT: Che vittoria di Jannik Sinner! CHE VITTORIA! ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #OpenMarc - Eurosport_IT : Che vittoria di Jannik Sinner! CHE VITTORIA! ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #OpenMarc -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Lione

Rai Sport

Il 19enne di Carrara raggiunge i quarti di finale dell'250 di, dopo una prestazione convincente (con una lunga pausa in mezzo) contro l'altro Next Gen Sebastian Korda, figlio dell'ex numero ...Clamoroso a. Il match tra Jannik Sinner e Aslan Karatsev , valido per il primo turno del torneo2021, è stato nuovamente interrotto per pioggia. L'incontro era già stato rinviato alla giornata di oggi, dopo che era inizialmente previsto per ieri, martedì 19 maggio. Dopo un inizio di ...Jannik Sinner vince una battaglia in tre set contro Aslan Karatsev (0-6, 6-3, 6-4) nel primo turno del torneo Atp Lione 2021 ...Jannik Sinner prosegue il suo percorso nel torneo ATP di Lione, superando il primo turno non senza difficoltà. Il tennista azzurro deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Aslan ...