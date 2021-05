Atalanta-Juventus, Paratici: “Stagione difficile, ma stasera ci giochiamo la seconda finale” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “La Stagione è stata difficile. Ma abbiamo già vinto la Supercoppa e stasera ci giochiamo un trofeo. È la diciottesima finale in dieci anni di gestione e vogliamo conquistare un altro titolo”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici prima della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. E sul rientro parziale dei tifosi allo stadio al Mapei Stadium: “È piacevole ritrovare la gente e vedere i tifosi per la strada. Bello e importante rivedere un po’ di normalità”, ha concluso ai microfoni di Rai Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Laè stata. Ma abbiamo già vinto la Supercoppa eciun trofeo. È la diciottesimain dieci anni di gestione e vogliamo conquistare un altro titolo”. Lo ha detto il direttore sportivo dellaFabioprima delladi Coppa Italia contro l’. E sul rientro parziale dei tifosi allo stadio al Mapei Stadium: “È piacevole ritrovare la gente e vedere i tifosi per la strada. Bello e importante rivedere un po’ di normalità”, ha concluso ai microfoni di Rai Sport. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : ?? In campo così al Mapei Stadium! ?? Here's our #StartingXI to face Juventus! Presented by @Plus500 #AtalantaJuve… - juventusfc : ?? @chiellini: «La partita di domani l'avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d'animo del momento. E… - juventusfc : ?? Parola al mister @Pirlo_official: «L'@Atalanta_BC ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad af… - TWJackFoley : Siamo LIVE per commentare la finale di coppa Italia tra Atalanta e Juventus con 'I Pallonari'! In diretta video su… - LatoOscuro1 : Che bello il pubblico sugli spalti, si vede che hanno scelto i migliori tifosi della Juventus e dell'Atalanta: sfog… -