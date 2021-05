Apple Watch 7 avrà i bordi piatti come iPhone 12

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Render: Wilson Nicklaus)La settima generazione didovrebbe introdurre qualche novità a livello di design visto che l’aspetto dello smartdei californiani era rimasto sostanzialmente lo stesso del momento del primo lancio. Secondo le ultime voci, si dovrebbe puntare sue si introdurrà un nuovo colore per la scocca posteriore, il verde. Il primo a anticipare un restyling era stato il sempre ben informato analista Ming-Chi Kuo a settembre 2020, senza però scendere troppo nel dettaglio. A dargli manforte nelle scorse ore è stata un’altra attendibile gola profonda del mondoJon Prosser, che si è spinto oltre raccontandoanche l’orologio smart si allineerà ai recenti cambiamenti di design dei dispositivi di ...

wireditalia : Previsto anche un nuovo colore, lo stesso verde che già visto con AirPods Max. - martisshe : finalmente ho aggiornato l’apple watch e ora riesco a sbloccare il telefono anche con la mascherina - CastelliIrpinia : Rocca San Felice #videobreve qui - khh_italia : ( 2021.05.18 ) Rohann ha rilasciato un nuovo singolo 'Where'? ?? YouTube (MV): - C0d3r_ : Apple Watch 7 in arrivo con un nuovo design: sarà simile ad iPhone 12? -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Watch

Lo scorso anno l'analista Ming - Chi Kuo aveva riferito du un possibile redesign. previsto da Cuperto con l'Series 7. Il sito 9to5Mac riferisce di una nuova indiscrezione cheha in serbo per l'che dovemmo vedere in autunno: un design 'flat - edged' (privo di curve nella parte ...... una mossa che dovrebbe permettere di competere meglio con watchOS di. Al momento si fa ... Il prossimo modello di Galaxysarà uno dei primi dispositivi sul quale si vedrà il nuovo Wear OS. ...La settima generazione di Apple Watch dovrebbe introdurre qualche novità a livello di design visto che l’aspetto dello smartwatch dei californiani era rimasto sostanzialmente lo stesso del momento del ...Si inizia a parlare del prossimo Apple Watch Series 7: design più simile ad iPhone 13 e iPad Pro e un colore inedito?