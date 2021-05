Anticipazioni Uomini e Donne 19 maggio: nuovo scontro in studio, stavolta il protagonista è Armando Incarnato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 19 maggio svelano che il clima in studio rimarrà piuttosto incandescente. Dopo due puntate di scontri, adesso altri due Cavalieri alzeranno i toni. Riccardo Guarnieri ha sorpreso tutti aprendosi in rivelazioni importanti su Roberta Di Padua. Il Cavaliere ha riferito di un accordo segreto esistente tra lui e la bella Dama. Lo scopo di tale alleanza sarebbe stato quello di accrescere i followers di Roberta Di Padua. Tutto questo ai danni della redazione. Oggi anche Armando Incarnato sarà al centro delle polemiche con Nicola Vivarelli. Anticipazioni di Uomini e Donne: la sfilata della discordia Secondo le Anticipazioni di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ledidella puntata del 19svelano che il clima inrimarrà piuttosto incandescente. Dopo due puntate di scontri, adesso altri due Cavalieri alzeranno i toni. Riccardo Guarnieri ha sorpreso tutti aprendosi in rivelazioni importanti su Roberta Di Padua. Il Cavaliere ha riferito di un accordo segreto esistente tra lui e la bella Dama. Lo scopo di tale alleanza sarebbe stato quello di accrescere i followers di Roberta Di Padua. Tutto questo ai danni della redazione. Oggi anchesarà al centro delle polemiche con Nicola Vivarelli.di: la sfilata della discordia Secondo ledi ...

zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni del 19 maggio: Isabella pensionata e Maurizio no problema per la coppia - #Uomini… - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani dà scandalo e Riccardo Guarnieri fa delle rivelazioni shock - infoitcultura : Uomini e donne: anticipazioni oggi 18 maggio. Rissa in studio - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne, arrivano alle mani: rissa in studio - UnDueTreBlog : Uomini e donne – Puntata del 12/02/2013 – Anticipazioni, foto e resoconto. -