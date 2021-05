Aggiornare Windows 10 con l'Update 21H1 di Maggio 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) A partire da oggi è possibile installare la versione finale dell'Update di Maggio 2021 per Windows 10 o May Update, versione 21H1 (che sta per anno 2021, Update numero 1).Tutti coloro che vogliono installare l'ultima versione devono, prima di tutto, aprire le Impostazioni di Windows 10 dal menù Start, andare su Aggiornamento e Sicurezza e poi su Windows Update premere su Verifica disponibilità aggiornamenti. A questo punto, assicurarsi che tutti gli aggiornamenti siano stati scaricati. Se abbiamo aggiornamenti da installare, facciamolo e poi riavviamo il computer.Adesso, Tra gli aggiornamenti di Windows Update dovrebbe comparire anche la nuova versione ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 19 maggio 2021) A partire da oggi è possibile installare la versione finale dell'diper10 o May, versione(che sta per annonumero 1).Tutti coloro che vogliono installare l'ultima versione devono, prima di tutto, aprire le Impostazioni di10 dal menù Start, andare su Aggiornamento e Sicurezza e poi supremere su Verifica disponibilità aggiornamenti. A questo punto, assicurarsi che tutti gli aggiornamenti siano stati scaricati. Se abbiamo aggiornamenti da installare, facciamolo e poi riavviamo il computer.Adesso, Tra gli aggiornamenti didovrebbe comparire anche la nuova versione ...

