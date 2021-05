Zona Bianca in Friuli Venezia Giulia dal 1 giugno (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno Zona Bianca. Nelle regioni in Zona Bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è coprifuoco Gli italiani diranno addio al coprifuoco con il solstizio d’estate, il 21 giugno; ma già dalle prossime ore potranno cenare fuori o circolare liberamente fino alle 23 e dal 7 giugno rientrare a casa entro mezzanotte o anche più tardi, se la regione in cui vivono o sono in vacanza avrà dati da Zona Bianca. Da lunedì potremo anche andare di nuovo in palestra e dalla metà di giugno le coppie potranno tornare a festeggiare i matrimoni. Ma di tornare a ballare, per il momento, ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 1, Molise e Sardegna saranno. Nelle regioni invalgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è coprifuoco Gli italiani diranno addio al coprifuoco con il solstizio d’estate, il 21; ma già dalle prossime ore potranno cenare fuori o circolare liberamente fino alle 23 e dal 7rientrare a casa entro mezzanotte o anche più tardi, se la regione in cui vivono o sono in vacanza avrà dati da. Da lunedì potremo anche andare di nuovo in palestra e dalla metà dile coppie potranno tornare a festeggiare i matrimoni. Ma di tornare a ballare, per il momento, ...

