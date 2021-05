Uomini E Donne, Anticipazioni 18 Maggio: Tensione In Studio, Sfiorata La Rissa! (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi, martedì 18 Maggio 2021, di Uomini e Donne: ci sarà parecchia Tensione in Studio! Ecco le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi martedì 18 Maggio: ci sarà molta Tensione in Studio, i presenti saranno costretti ad intervenireOggi, martedì 18 Maggio è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi non fa mancare mai colpi di scena e sorprese. Dopo le ultime due scelte viste negli ultimi giorni, quella di Samantha e di Massimiliano, i fan attendono la pioggia di petali per Giacomo: chi sceglierà il tronista? Intanto i ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Ecco ledella puntata di oggi, martedì 182021, di: ci sarà parecchiain! Ecco ledella puntata diche andrà in onda oggi martedì 18: ci sarà moltain, i presenti saranno costretti ad intervenireOggi, martedì 18è attesa una nuova puntata di. Il dating show condotto da Maria de Filippi non fa mancare mai colpi di scena e sorprese. Dopo le ultime due scelte viste negli ultimi giorni, quella di Samantha e di Massimiliano, i fan attendono la pioggia di petali per Giacomo: chi sceglierà il tronista? Intanto i ...

