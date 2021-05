Svolta elettrica per Lamborghini con un investimento da 1 | 5 miliardi

(Di martedì 18 maggio 2021) La, casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese controllata dal gruppo Audi, ha annunciato il più grandedella sua storia: oltre 1,5di euro in 4 anni per quello che l'azienda stessa definisce "un piano di trasformazione epocale sulla via della sostenibilità". Ovvero la progressiva adozione di propulsori elettrificati per le hypercar della casa del toro a cui si aggiunge un abbattimento delle emissioni di C02 della sede aziendale e del sito produttivo. La tabella di marcia rivelata martedì 18 maggio per la decarbonizzazione dei modelli futuri e del sito di Sant'Agata Bolognese è stata battezza Cor Tauri, la stella più luminosa della costellazione del Toro, e prevede varie tappe: dal 2021 al 2022 il lancio di due novità sul fronte del modello V12 per celebrare il motore a combustione interna; nel 2023 ...

Advertising

MAnnurca : RT @posillipostore: Buonasera a tutti da Posillipo. Al Negozio continua la svolta ecologica. Dopo le giostrine, è arrivato il frullatore se… - infoiteconomia : La svolta dell'auto elettrica Chi la conosce la sceglie - beppedama : RT @posillipostore: Buonasera a tutti da Posillipo. Al Negozio continua la svolta ecologica. Dopo le giostrine, è arrivato il frullatore se… - posillipostore : Buonasera a tutti da Posillipo. Al Negozio continua la svolta ecologica. Dopo le giostrine, è arrivato il frullator… - unchimico : @FranFerrante @GassmanGassmann @Kyoto_Club @A_LisaCorrado @RobertoGiov @RBragalone @StefanoCiafani @erealacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta elettrica

Panorama

Ma per fare un balzo nello scenario e - tron (laper Ingolstadt) i tedeschi hanno scelto proprio quest'auto che nella sua categoria è una delle più vendute a livello mondiale e anche ..."L'Idrogeno non è una" premettono i due autori, Michelangelo Celozzi, presidente della ... "La produzione di idrogeno verde, per accumulare energiaprodotta da fonti rinnovabili, è una ...Questo incessante processo di rinnovamento, coinvolge le realtà in ogni suo ambito e investe qualsiasi settore in cui l’uomo si trova a dover operare. Tale dinamica evolutiva, ...Il titolo di cui andremo a parlare oggi, ovvero Infernal Radiation, è quanto di più strano e particolare si possa pensare. Non tanto per quanto riguarda il suo gameplay, molto confusionario e monotono ...