Sostegni e ristori: arrivano i nuovi aiuti in attesa del 'decreto bis' (Di martedì 18 maggio 2021) Bonus affitti e stop agli sfratti, più soldi per il reddito di cittadinanza, altri 4 mesi di Rem e indennità per stagionali e lavoratori del turismo e dello spettacolo: mentre il Parlamento bollina il ... Leggi su today (Di martedì 18 maggio 2021) Bonus affitti e stop agli sfratti, più soldi per il reddito di cittadinanza, altri 4 mesi di Rem e indennità per stagionali e lavoratori del turismo e dello spettacolo: mentre il Parlamento bollina il ...

giornaleradiofm : Approfondimenti: Sostegni bis: in tutto 18 mld ristori, 4 mld a 'conguaglio': (ANSA) - ROMA, 18 MAG - Con il decret… - newsfinanza : Sostegni bis: in tutto 18 mld ristori, 4 mld a 'conguaglio' - fisco24_info : Sostegni bis: in tutto 18 mld ristori, 4 mld a 'conguaglio': Quattro mesi in più per il Rem, aiuti ad hoc per le di… - iconanews : Sostegni bis: in tutto 18 mld ristori, 4 mld a 'conguaglio' - tvbusiness24 : #SostegniBis, 18 miliardi di ristori e quattro per i #conguagli Il nuovo provvedimento è in arrivo?? -