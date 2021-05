“Sono devastata”. Serena Bortone sfiora le lacrime in diretta. Il dolore è troppo forte (Di martedì 18 maggio 2021) Puntata tutt’altro che semplice per Serena Bortone. La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ non è riuscita a mascherare le sue emozioni e ha commentato una bruttissima notizia con la voce praticamente rotta dall’emozione. Ha sfiorato le lacrime nella puntata del 18 maggio, come accaduto comunque a moltissime altre persone del mondo vip. La padrona di casa della trasmissione Rai si è rivolta direttamente ai telespettatori, aprendo completamente il suo cuore. E anche il pubblico si sarà commosso. Qualche giorno fa a far commuovere tutti ci aveva pensato il giornalista Marino Bartoletti, che alla Bortone aveva annunciato: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Ho molto pudore nel dire tutto questo, ma è giusto che si sappia. Questa cosa è venuta fuori alla fine dell’estate 2020 e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Puntata tutt’altro che semplice per. La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ non è riuscita a mascherare le sue emozioni e ha commentato una bruttissima notizia con la voce praticamente rotta dall’emozione. Hato lenella puntata del 18 maggio, come accaduto comunque a moltissime altre persone del mondo vip. La padrona di casa della trasmissione Rai si è rivoltamente ai telespettatori, aprendo completamente il suo cuore. E anche il pubblico si sarà commosso. Qualche giorno fa a far commuovere tutti ci aveva pensato il giornalista Marino Bartoletti, che allaaveva annunciato: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Ho molto pudore nel dire tutto questo, ma è giusto che si sappia. Questa cosa è venuta fuori alla fine dell’estate 2020 e ...

Advertising

sparklingqueeni : eccomi per commentare il teaser finalmente, sono devastata - solsikkemv : e comunque taehyung non lo voglio commentare io sono una donna stanca esausta devastata esaurita sfiancata spossata… - ailaikiuu : RT @durinsland: sono devastata da questi salti di decennio in decennio nei loro concept prima dynamite con gli anni '00/primi anni '90 e gl… - IlariaGhiso : RT @ilmerdoscopo: buongiorno a tutti, apro gli occhi e scopro della morte di Franco Battiato: sono devastata buon viaggio, Maestro, ma sop… - katiacanducci : RT @durinsland: sono devastata da questi salti di decennio in decennio nei loro concept prima dynamite con gli anni '00/primi anni '90 e gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono devastata 'Uomini e Donne', la scena tagliata scatena le proteste: i motivi sconvolgenti I telespettatori, che avevano già reperito notizie mediante le anticipazioni, si sono però accorti ... Gemma devastata 'Uomini e Donne', i dettagli della scena tagliata NON PERDERTI ANCHE > Ida e ...

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone crolla in diretta: 'Sono devastata' Serena Bortone ha cominciato la diretta di in lacrime . La conduttrice ha parlato con la voce rotta dall'emozione e non è riuscita a trattenere la commozione ' Sono devastata ', ha confessato la conduttrice. La prima parte della trasmissione è stata dedicata all'artista scomparso poche ore fa. In molti sono intervenuti per rendergli omaggio. Leggi anche > ...

Serena Bortone crolla in diretta: “Sono devastata” BlogLive.it Il Norwegian Refugee Council: 11 dei minori uccisi a Gaza avevano già subito traumi La Ong: "Le vittime erano di età compresa fra 5 e 15 anni e sono stati uccisi nelle loro case in aree densamente popolate assieme ad innumerevoli parenti morti o feriti" ...

I “versi diversi” di Battiato: dall'ironia all'indignazione, dall'amore al senso del tempo Dall'amore perduto all'indignazione, dalla riflessione sulla natura alla curiosità per le culture lontane, dall'invettiva all'ironia: Battiato in mezzo secolo di carriera ci ...

I telespettatori, che avevano già reperito notizie mediante le anticipazioni, siperò accorti ... Gemma'Uomini e Donne', i dettagli della scena tagliata NON PERDERTI ANCHE > Ida e ...Serena Bortone ha cominciato la diretta di in lacrime . La conduttrice ha parlato con la voce rotta dall'emozione e non è riuscita a trattenere la commozione '', ha confessato la conduttrice. La prima parte della trasmissione è stata dedicata all'artista scomparso poche ore fa. In moltiintervenuti per rendergli omaggio. Leggi anche > ...La Ong: "Le vittime erano di età compresa fra 5 e 15 anni e sono stati uccisi nelle loro case in aree densamente popolate assieme ad innumerevoli parenti morti o feriti" ...Dall'amore perduto all'indignazione, dalla riflessione sulla natura alla curiosità per le culture lontane, dall'invettiva all'ironia: Battiato in mezzo secolo di carriera ci ...