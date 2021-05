Sbriciolata di ricotta e albicocche | un dolce buonissimo con sole 200 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 maggio 2021) Volete preparare unche possa stupire i vostri ospiti? Ecco la ricetta per fare una buonissimadi, con soltanto 200 calorie. Ingredienti per fare ladiVi serviranno: 300 grammi di farina di tipo 00 70 grammi di stevia o 100 grammi di zucchero di canna 70 ml di olio extravergine di oliva 70 grammi di fecola di patate 65 ml di acqua La scorza grattugiata di un limone Un pizzico di sale fino da cucina ed un pizzico di bicarbonato di sodio Una bustina di vanillina. Per fare la farcia, avrete bisogno di: 350 grammi di50 grammi di yogurt greco al 5% di grassi 4senza il nocciolo (circa 200 grammi) Q.b. di dolcificante liquido o in polvere Q.b. ...